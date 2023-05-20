朱男情緒失控，襲擊2名員警，導致1人輕微腦震盪、1人臉部擦挫傷。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

警方最後利用辣椒水制伏朱男。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園「真人版浩克」狂砸小7！秀大肌猛毆2警釀1人腦震盪

桃園市一名28歲朱歲男子今早在長沙路上某超商內，因不明原因，上半身赤裸在店內大吼大叫，由於脾氣暴躁、全身肌肉發達，宛如「綠巨人浩克」變身後一般，不僅在店內亂砸物品，連趕來處理的2名員警都受傷，1人輕微腦震盪、1人臉部挫傷送醫治療，所幸最後仍被辣椒水制伏。至於事發原因，警方仍在調查釐清，訊後將以傷害、毀損、妨害公務等罪嫌將其移送桃檢偵辦。

有民眾今日上午9時許目擊事發現場，並錄下15秒影片，畫面中可見，朱姓男子僅穿著一條米色短褲，上半身赤裸，在超商內不停吼叫，將貨架上的許多物品都砸落地面，還追著員警和店員不停追打，將店員和員警逼退到倉庫門口，後方另名員警想從後方將其制伏，也先暫時迴避其歇斯底里的行為。

影片今早於網路上瘋傳，由於朱男在店內情緒十分失控，全身肌肉握拳半蹲的模樣，神似電影主角「綠巨人浩克」變身後的樣子，另張照片則顯示朱男已經員警制伏，盤腿坐在超商門口，身上還有明顯血跡。

據了解，朱男疑似一走進超商，就和店員提及輕生念頭，便開始狂摔物品，警方獲報後10分鐘內趕抵現場，起初朱男失控不受控制，有攻擊傾向，還襲擊前來處理的2名員警，逮捕過程中發生碰撞，導致2名員警受傷，1人輕微腦震盪、1人臉部擦挫傷，皆送醫治療。

中壢警方表示，朱男經員警以辣椒水壓制後送往醫院治療，經確認朱男沒有飲酒，訊後將依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌，將朱男移送桃園地方檢察署偵辦。