台中市賴姓高三男學生，5月4日和處理阿公遺產的夏姓代書助理登記同性結婚，卻在2小時後墜樓身亡，家屬質疑死因不單純，夏母委託的律師許哲維則表示，因警方在墜樓陽台的欄杆上發現有磨擦痕跡，懷疑賴男可能被推下去或下了藥後丟下去；至於外界傳言陽台欄杆有夏男指紋，律師表示未聽說。

許哲維表示，賴男才剛考上大學，剛要展開新的人生，且之前完全沒有任何自殺傾向，家屬認為賴男沒有跳樓的可能性，懷疑他是被推下去或下藥後丟下樓。

許哲維強調，因警方在現場欄杆有採證到擦痕，而該陽台的女兒牆高度約130公分，若是賴男自己爬上去並往下跳，照理應該不會留下擦痕，依此推測可能賴男在被推下去或丟下去的時候，胸口或背部摩擦到欄杆，才產生擦痕。

至於外傳警方在現場採集到夏姓地政士助理的指紋，許哲維說，目前沒有得到這個訊息，但確實知道欄杆上有賴男指紋，若欄杆上真的有夏男指紋，就能更坐實家屬對夏男的懷疑與指控。