雲林縣環保局為提倡全民綠生活，落實2023減碳生活行動年，20日在莿桐鄉蒜香麻園生活館舉辦「愛地球GO減碳GO蔬食」單車巡禮清淨家園活動，結合「帶著綠料理返鄉去」，從日常餐飲落實綠生活，上百民眾騎單車減碳、清理環境、享用低碳飲食，藉此永續人與土地、環境、生活間的良善關係。

單車巡禮從蒜香麻園生活館出發，沿途經過麻園親水公園、東興宮、湖子內堤、四合聖母宮，再返回蒜香麻園生活館，全程約10公里，途中除了欣賞雲林的農田風光與文化景點，也透過沿途撿拾垃圾，讓參與民眾身體力行，了解環境保護必須透過不斷的實踐，才能永續傳承給下一代。

雲林副縣長謝淑亞表示，此次活動安排環保集點及環境宣導活動，帶動社區環境自主整理與品質提升，將環境維護的習慣深化於民眾心中，另外也展現雲林縣政府對綠生活的重視，呼籲民眾從生活中做起，透過垃圾分類、愛護環境等方式在生活中減碳，共同為減少碳排放貢獻心力。

縣環保局長張喬維說，此次活動還有「綠料理返鄉」，安排專業廚師與蒜鄉麻園長青食堂交流，分享低碳飲食作法，教導大家使用當季、在地食材「吃在地，食當季」，讓低碳飲食成為日常生活中的一部分，非常實用。

民眾指出，提升綠色生活理念及養成綠色生活行為，是友善環境的重點，單車已成為綠色低碳交通工具的首選，單車之旅不僅能清淨社區家園，也可慢活欣賞周遭風景，是忙碌現代人的放鬆體驗，希望相關單位可以持續舉辦，大家一起藉由低碳活動，打造健康身體與清淨家園。