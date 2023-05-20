J.M3新歌邀KIRE合作。（華納音樂提供）

劉宣怡（J.M3）推出首張創作EP《180：Athena》，主打〈X〉與「性感時尚音樂人」KIRE合體，歌曲甫推出即造成熱烈討論。為了MV 她日前特別從新加坡飛到台北與KIRE會合拍攝，2人在MV中化身無畏世俗眼光的雌雄大盜；導演則準備了一台名貴的跑車作為道具，讓她直呼：「這是我人生目前坐過最酷的車！」而要在MV中開車的KIRE更笑說：「我滿腦只想到車子很貴，當下緊張到只想到把車開好！」

〈X〉曲風性感前衛，希望呈現出「聯手對抗世界」的概念，象徵一起並肩作戰，勝過孤軍奮戰！回想2人初識時第一印象，J.M3說：「我第一次見到KIRE就是在希希（孫盛希）的演唱會，覺得這個男生很性感很騷也很酷；變比較熟之後就發現他是一個很搞笑的人，有時煩到好笑！他還有令我很意外的一點是他很常看書，是有上進心的人，挺讓我佩服的。」KIRE則分享：「J.M3 比我想像中的安靜很多，可能因為印象中女饒舌歌手會比較大剌剌，但她相對是比較文靜的女生，跟在舞台上很有反差！」

兩人在 MV 中化身無畏世俗眼光的雌雄大盜，成為在夜晚中狂放不羈的暗夜騎士，上演一段為了打破困境，因此狂飆逃亡刺激戲碼！拍攝團隊甚至特別準備了一輛名貴跑車，藉由跑車象徵著無拘無束的意象。拍攝過程中，KIRE則擔任主要的駕駛，因為跑車價值高昂，也讓KIRE一度緊張表示：「我現在滿腦子只覺得『車很貴』，要駕駛它我壓力好大。」J.M3劉宣怡則在一旁看好戲的笑說：「你怕我也怕，幸好我有買保險！」而她也透露這是她人生目前坐過最酷的車，這次拍MV有讓她大開眼界的感覺。