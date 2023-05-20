新北市長侯友宜今出席國民黨舉辦「520政黨輪替台灣更好」，表示當選總統將到立法院做國情報告，並接受全民監督，遭綠營酸「但你連到議會專案報告都不願意了」，是520笑話，國民黨新北市議員江怡臻表示，民進黨與其花時間做政治鬥爭，還不如回去反問民進黨總統參選人賴清德是否願跟進侯，到立院進行國情報告，不要只靠一張嘴來尊重民意。

江怡臻表示，賴清德於2014年連任台南市長之初，即與市府一級首長不入議會備詢長達232天，期間台南市登革熱疫情嚴重，相關防疫系統失靈，但卻不受民意監督，造成22760例病例，為全國登革熱疫情最嚴重的縣市，更別說市政長期缺乏監督，脫離民意，令市民苦不堪言。

江怡臻批評，而當時面對監察院提出彈劾，賴清德竟仍大言不慚質疑監察院違憲擴權，最後經公懲會認定違法，成為史上第一位被記申誡的直轄市長。對此我們該如何期待一位藐視民意、有違法紀錄的候選人，在未來如果當選會尊重民意、遵守憲法？

此外，江怡臻指出，新北市民進黨團於日前總質詢期間，不但未扮演好民意代表的角色，質詢內容嚴重脫離市政議題，甚而把議會當成大型政治秀，只為政治鬥爭，更出現知識小學堂、算命、唱歌等綜藝戲碼，讓人不禁質疑這就是民進黨口中的代表民意好好監督﹖