六福村有炸彈將在520下午1點引爆？六福村網路客服信箱收到炸彈恐嚇電郵，園方為安全起見，緊急疏散遊客，警方據報到場搜查並未發現可疑爆裂物，虛驚一場，發現恐嚇電郵署名「劉文文」的男子，追查電郵IP來自境外的美國發出，報請刑事局國際科協助追查嫌犯。

六福村狒狒逃脫到桃園18天遭獵人槍殺，一開始否認狒狒是園方所有，獵人指稱是六福村獸醫指使開槍，六福村也被動保團體批擊，這封炸彈恐嚇電郵案，警方不排除是不滿六福村的份子所為，以惡作劇方式製造恐慌，報復六福村。

據了解，六福村是20日上午9時許，在官網的網路客服信箱發現該恐嚇電郵，署名「劉文文」的男子 稱，已在六福村內安裝5枚炸彈，將於下午1點引爆！

新埔分局在上午9時20分接獲六福村報案，關西分駐所就近先趕到現場，新埔分局偵查隊和縣警局刑事警察大隊及相關單位陸續到場支援，在六福村內各垃圾桶、遊客置物櫃、餐廳等可能藏放炸裂物的處所，進全面性巡檢搜查。

由於520適逢假日，六福村入園已約近千人，園方為安全起見，在上午11時正式公告休園1日，以廣播方式緊急疏散遊客，已經入園的遊客都將「每人提供2張園區票券」作為補償。

刑警大隊科偵組調閱IP資料，經查是設在美國的境外IP發出，將請刑事警察局國際科協助追查該位置來源，續偵辦可疑嫌犯身分及行蹤。

警政署長黃明昭接獲通報，相當重視六福村炸彈恐嚇電郵案，指示新埔分局全力追查偵辦，縣長楊文科亦指示縣警局以遊客和人員安全為第一要務，務必安全疏散人員，確認是否有危險物品。

新埔分局員警配合六福村員工在園用進行搜查，並未發現可疑爆裂物品，仍持續詳密清查，並加強週遭巡邏勤務。