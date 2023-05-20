總統蔡英文今（20）日舉辦執政7周年記者會，並接受媒體提問，不過被問到尷尬問題時，蔡回答頻繁卡詞，尤其是在社會住宅議題上，就狂「鵝」了30次左右，讓媒體人張禹宣氣炸，酸「能把自己的缺失跟過錯說成政績，真的是需要才華」。

張禹宣在臉書表示，雖然他在看蔡英文的記者會前，就已經有先做心理準備，但沒想到看到某些部分還是忍不住理智線斷裂，尤其是蔡在回答社會住宅議題的時候，創下了史上最多「鵝」的高峰，隨便一算就有將近30次。

「蓋社宅的速度遠遠比不上蔡英文『鵝』的次數！」張禹宣酸，20萬戶社宅的規劃，中央只完工2907戶，其餘15520戶是地方努力，且其中還有12400戶就來自雙北，「這樣的成績確實難以啟齒，很值得大鵝特鵝」；他並提到，蔡「鵝」的次數第2多的期間，是有關年輕支持度無法順利轉移給副總統賴清德的部分。

此外，張禹宣也指出，「讀稿」一事都已經講到爛掉了，但蔡英文讀稿卻頻頻「一ㄨㄩ」不分，且如果只是這樣那還能忍受，但令他不解的是，為何蔡竟然還會把聲母給去掉？

張禹宣說，當台積電的「矽盾」逐漸被他國掏空，優先前往其他國家設廠時，蔡英文還能硬拗此舉能刺激人才交流，讓他忍不住說「能把自己的缺失跟過錯說成政績，真的是需要才華」。