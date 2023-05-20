開始工作一段時間以後，員工可以獲得特休假。一名網友好奇詢問，離職前大家會把累積的特休一次性用完，還是會把特休留著換錢。引起網友熱烈討論，多數人都建議原PO直接劃休，因為可以在轉職前好好休息一下，加上用掉絕對比較划算，又能休息又能領薪水，直接換錢的話，感覺沒那麼划算。

一名網友昨天在臉書社團《匿名2公社》上分享，他最近快要離職了，但還有很多特休假沒有用，因此想要詢問大家，離職前會把特休假通通用光，還是會忍住不休，最後拿去跟公司換錢？

貼文引起網友討論，多數人建議可以通通休掉，在轉職前好好休息一下。「離職前去公司就跟休假一樣，有休又有錢不好嗎」、「休，反正都要離職」、「全部休掉，就已打算離職，當轉職前休息」。

另有一派人認為，在職狂請特休，比起離職後用剩餘的特休假換錢，絕對是前者更划算，因為前者可以邊休假邊賺錢，後者只能換錢。「休掉比較划算，還可以賺到假日的薪水」、「休掉公司要付全薪，換錢只有時數」、「用掉=給你休假又給你錢；換錢=給你錢，差別就是有沒有休假，反正離職最大，還不休起來」。