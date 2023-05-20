知名韓星成勛和朴娜萊（朴娜勑）緋聞傳了4年多，即便雙方已出面否認，還是止不住各式謠言。近日，成勛和朴娜萊被爆床上運動太激烈而卡住，只好送醫處理，火速躍上韓網熱搜；對此，雙方透過經紀公司澄清了。

「成勛朴娜萊進急診室」突然登上韓網熱搜關鍵字，原來有張疑醫院護理師的對話截圖被流出，內容描述成勛和朴娜萊發生關係時，因為太過猛烈而無法分開，雙雙緊急被送進醫院。消息傳開後，震驚大批韓網友，留言區還有不少侮辱性字眼，討論度超高。

眼見風波越傳越烈，成勛所屬經紀公司Stallion Entertainment嚴正表示，無法容忍演員的名譽遭到抹黑，不只身心靈備受折磨，連其家人都得承受痛苦，已向警方報案，並對散播謠言的網友提告；朴娜勑所屬的JDB Entertainment也表示要捍衛藝人的名譽，對造謠、散播的人絕不寬待和協商，一定會採取嚴厲的法律行動。」

成勛和朴娜萊曾在綜藝節目《我獨自生活》、《排隊的餐廳》等合作過，交情頗好，2019年成勛還在MBC演藝大賞頒獎典禮擁抱朴娜萊，未料被有心人士大做文章，緋聞傳得沸沸揚揚，直到2020年成勛忍無可忍，否認戀愛的消息，更強調現在沒女朋友。