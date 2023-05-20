曳引車上載運花蓮南區鄉鎮生活垃圾，北上到宜蘭焚燒，自撞山壁翻車，車上垃圾物灑落、現場飄異味。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

受鋒面影響，各地天氣不穩，花蓮山區雨勢較大，今天凌晨3時35分許，一輛曳引車載運花蓮南區垃圾北上宜蘭焚燒，途經台9線瑞穗鄉舞鶴路段彎道時，疑因天雨路滑，打滑到對向南下車道，自撞山壁後側翻，貨車上垃圾物灑落散發異味，公路人員緊急撒上木屑除油除臭，黃男意識清楚，但左腳骨折送醫治療。警方提醒天雨路滑，小心駕駛。

台九線經舞鶴台地路段有多處連續大彎道，車輛翻覆點258.8K是一處大彎道，有用路人經過還特意拍照提醒民眾經過時注意！還好事故發生時沒有其他人車經過，未釀重大意外。

警方接獲報案後到場處理，41歲黃姓駕駛是花蓮縣環保局委外清運垃圾的廠商，當時載運南區鄉鎮收集的垃圾，沿台9線往北行駛要運到宜蘭利澤焚化爐。黃男意識清楚，但左腳骨折送玉里慈濟醫院治療。駕駛無酒精反應、且有合格駕照，詳細原因將由鑑定單位釐清肇事責任。

因車輛翻覆後車斗內垃圾部分漏出掉落，現場飄散異味，由於擔心廚餘餿水油脂或翻覆車輛的柴油散落路面，處理的公路局工務段人員有撒上黃色木屑吸附油脂，防止車輛打滑，垃圾物品也要以帆布包裹卸除才有辦法讓吊車作業，現場外包處理廠商則將垃圾打包載走。現場已排除狀況恢復通行，但天雨路滑，警方呼籲小心駕駛。