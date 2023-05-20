醫院有許多病人來來去去，也傳出不少靈異事件，一名護理師表示，有次半夜在加護病房見到一位阿嬤從病床要起身，她正要過去幫忙攙扶，後來驚覺對方早在幾天前就過世了，不過她仍鎮定走到同事旁，認為是精神不濟看錯。

護理師林婷在《震震有詞》節目中分享自身經歷，她說醫院要輪3班，大夜班就很容易碰到靈異事件，尤其她在加護病房工作，直呼是生死輪迴最多的地方。

林婷表示，有時半夜要去巡房，會看到角落有個影子，或是有「人」站在那邊，鐵齒的她都裝作沒事，說服自己是看錯。

不過有次令她印象非常深刻，林婷某天半夜在加護病房打紀錄時，抬頭瞄到一位阿嬤從床上準備要起身，她當下打算過去幫忙，下一秒突然想到，這位阿嬤在前幾天就已經過世了。

林婷和阿嬤對看後，立刻假裝沒事，慢慢將眼神飄走，並快步走向同事旁邊，不過她到現在仍認為當時是精神不濟才會看錯。

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