延宕已久的台北大巨蛋，負責營造的遠雄公司日前已經申報竣工，目前北市府方面已經完成檢驗，並由遠雄繼續修正相關缺失，預計將於7月前取得使用執照。而針對大巨蛋營運後周邊的交通問題，北市交通局也進入議會進行專案報告，並表示大巨蛋在正式開幕前，將舉辦2次大型活動試營運，初步規劃首次活動人潮規模不超過1.5萬，並將依結果滾動式檢討交通運輸措施。不過議員質疑只把人數限制不超過1.5萬不夠，應設在2萬或2萬以上，且「第一版」的交維計畫會成為之後的範本，市府方面責無旁貸。

交通局方面表示，在大巨蛋正式營運後，為了紓解周圍車潮，平時無舉辦活動時就會加開4條免費接駁車路線；若有活動時則視人潮、車潮再額外加開2條機動接駁路線。交通局說，初步預估大巨蛋舉辦2.5萬人次活動時，每個小時周邊人潮會多出11470人，4萬人的大型活動則是會有16870人，也會協調大巨蛋周邊18條路線公車的業者，於活動開始及散場加密班次，以利人潮疏導。

不過國民黨議員秦慧珠質疑，大巨蛋量體總共能容納4萬人，第一場試辦活動僅只預定「不超過1.5萬人參與」太少，且規定是2萬人以上要提交相關計畫，應該把第一場試辦活動人數列為2萬，第二場則是超過2萬。對此大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，以主球場B2到B1的座位區來說總共約莫1.3萬人左右，因此第一場活動以棒球賽來說，不會超過1.5萬，目前是朝這個方向來規劃。陳世浩說，重點在於循序漸進測試，並且在過程中若有發現問題缺失就進行改善，確保年底正式營運時活動能夠順利舉行。

國民黨議員陳炳甫則表示，7月拿到使照後，12月正式開幕不應該有任何問題，中間應該頻繁做測試，也希望9月開始就會有測試活動，3個月期間除了請球隊外，也要號召民眾來當觀眾進行測試。陳炳甫強調，大巨蛋的交通維持計畫「第一版最重要」，是遠雄、主辦單位還是市府提出？未來也會被其他要使用巨蛋作為活動場館的主辦單位參考使用。

陳世浩回應，交維計畫是由活動主辦單位提出，但因為大巨蛋有4萬觀眾席，要民間單位提出相關計畫確實有困難，市府也沒辦過這麼大型的活動，且跟跨年活動也非常不一樣，因此目前非常注重試營運以及年底開幕後的第一場活動，市府方面責無旁貸。「年底小型活動的交維計畫就有一個模式，明年起再逐步提升人數，也會因為人數而有不同作法。」陳世浩說，每一場都會提市府協助修改，SOP出來後，就會因應人數不同而有不同的交維計畫。