新湖分局逮獲使用偽鈔的林姓男子。（新湖分局提供／羅浚濱新竹傳真）

林姓男子使用的偽鈔。（新湖分局提供／羅浚濱新竹傳真）

湖口鄉新竹工業區內早餐店和檳榔攤，日前收到千元偽鈔，新湖分局據報成立專案小組，調閱相關監視器鎖定逮捕1名26歲的無業林姓男子，發現林嫌已用光1萬元的偽鈔，擴大偵辦幕後的偽鈔集團。

新湖分局10日接獲1家早餐店報案，發現收到千元偽鈔，1家檳榔攤也收到偽鈔報案，臉書社團輿論直指千元偽鈔在新竹工業區仁樂路、仁和路附近店家出沒。

新湖分局偵查隊、新工派出所組成專案小組，調閱受害商家和沿線監視器，鎖定26歲的林姓犯嫌、使用交通工具及住處，報請檢察官指揮偵辦後，到林嫌住處執行搜索逮捕到案。

警方調查，無業的林嫌使用千元偽鈔消費，都花不到100元換900多元真鈔已有多次，曾被中壢分局逮獲，這次用偽鈔在早餐店、檳榔店消費犯案3次，其中1次因早餐店家警覺性高識破，未被換取真鈔得逞。

警方搜索未發現林嫌身上持有偽鈔，初步了解林嫌使用偽鈔序號是NX、QW開頭，身上原有1萬元的偽鈔，已被他用光。

警方依詐欺、行使偽造貨幣罪嫌，將全案移送新竹地方檢察署偵辦，並不排除幕後有偽鈔集團，利用毒品人口以化整為零模式，以假鈔兌換真鈔，擴大偵辦追上流供偽鈔的嫌犯。

新湖分局長羅裕城表示，偽鈔印刷品質及用紙較為粗糙，店家收取時應多加留意，掌握鈔券防偽3口訣要領，即「看一看、摸一摸、轉一轉」，就能辨識鈔券真偽，避免造成財產損失。