基隆市長謝國樑（右）及與考生擊肘打氣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處長劉美蘭（左二）與基隆高中校長鍾定先（中）及基隆市學校學生家長會聯合會總會長黃忠賢（左一）共同視察基隆高中試場情形。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆高中考場情形，同學們稍作休息準備繼續應試。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

本年度之國中教育會考於20日登場，基隆考區共有2701名考生，於基隆高中、基隆女中及海大附中等3校進行會考，人數為歷史新低。市長謝國樑特別於當日上午8時許，在教育處長劉美蘭、基隆高中校長鍾定先的陪同下，於基隆高中考場為考生們加油，並與孩子們擊肘打氣，謝也祝福考生們應試順利，能夠考取心目中理想的學校。

謝國樑市長受訪時指出，今天是國中教育會考的重要日子，特別前來關心考生應試情形，看到學生們準備就緒且信心滿滿的狀態，也祝福孩子們都能夠考上理想的學校。

教育處長劉美蘭表示，因為疫情規定調整，考場雖沒有規定一定要戴口罩，由學生自己決定，學校也仍會提供噴酒精、口罩等，讓考生可以健康、安心考試，也讓家長放心。

據了解，受到少子化情形影響，基隆的國中會考報考人數逐年下降，近4年從3066人、2872人、2832人，每年減約1到200人，而本年度為2701人，創下歷史新低。

教育處指出，本次國中會考基隆高中考場應考人數853人；基隆女中考場應考人數993人；海大附中考場應考人數855人，總計基隆考區考生人數共有2701人。