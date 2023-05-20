國中會考於5月20、21日登場，首日上午先考社會、數學，下午則考國文與寫作測驗，考場中午可看到不少學子及家長席地而坐吃便當或休息，為下午備戰。考生楊同學分享，社會科題目不算太難，其中一題判讀等高線圖表選路徑比較花時間，其餘作答都很順利的；考生盧同學則說，新課綱有不少素養題，題目敘述比較長，考驗考生閱讀速度，但社會科基本還算簡單。

考生楊同學分享，社會考科題目不會太艱難，有讀熟就可以考得不錯，但還是有些題目需要想比較久，其中，對富士山題組印象深刻，題目是考可走哪一條路線，得判讀等高線圖及考量季節才好做答，第一題談米過剩議題也滿特別。

考生李同學則說，社會科有54題，難易度如往年，後面題目有比較長篇的閱讀還融入不少圖表，但沒有太多時事題；考生詹同學則說，社會科是第一科，且次考試跟平常練習心情不同，特別緊張，也怕會畫錯卡，其中一題問文藝復興年代，比較沒把握，但大部分都蠻簡單的，數學則有考疫苗防護率。

考生盧同學表示，社會科只要讀熟，大部分都可順利作答，除了有些題目要花比較多時間去了解意思，基本還算簡單，新課綱有不少素養題，題目敘述比較長，考驗考生閱讀速度，有時候看到題目很長，會有點沒耐心去讀。薛同學則說，數學科非選題結合時事考疫苗防護力，但題目有給公式，只要套公式就能輕鬆解答，比較沒有鑑別度。

也有考生認為，今年數學科比社會科簡單，前面題目不到一分鐘可以解完一題，都蠻簡單的，寫到後面雖然會卡卡，但到最後的非選題也不難，整體蠻順利可以作答完畢。

陪考的家長洪小姐則表示，陪考重要的是給小朋友安定的力量，讓他能安心考試，家長也希望來送送便當並陪伴孩子，老師也很照顧學生，都有幫大家訂餐，便當也挑過不選高油高糖等食材，並維持現場秩序。陪考的家長林小姐則說，疫情後可以來陪考，小朋友會比較踏實，覺得有家人隨時在旁邊幫忙，考試能更放心。

北市教育局表示，第1節課社會科應到考生2萬2213名，到考率96.82％、缺考率3.17％，第2節課數學科到考率96.97％、缺考率為3.03％，北市考場上午未有重大違規事項。