鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今（20日）針對11縣市發布豪、大雨特報。新北市有局部大雨或豪雨，基隆地區及台北、苗栗以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局針對11縣市發豪、大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

大雨：基隆市 、台北市、苗栗縣 、台中市 、南投縣 、雲林縣、嘉義縣 、台南市 、高雄市、屏東縣 。

豪雨：新北市。

氣象局也針對新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。