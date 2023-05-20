今天是5月20日，不少新人喜歡選擇在這天結婚，取諧音「我愛你」，但今年520適逢週六非行政機關辦公日，為鼓勵民眾利用「指定結婚生效日」服務，新北市戶政事務所推出預約送限量客製化愛情紀念郵票活動，統計共有356對新人，使用前3日辦理指定5月20日為結婚生效日。

民政局指出，520一直是結婚登記的熱門選擇，已連續3年蟬聯新北市特殊節日結婚登記的第一名，但今年5月20日為周六非行政機關辦公日，為表達新婚祝福，新北各戶所限量贈送客製化愛情郵票給指定結婚生效日為5月20日的新人們，愛情郵票以兩人的甜蜜合照打造，專屬於兩人，獨一無二，希望這份特別的禮物能夠留下難忘的回憶。

19日在汐止戶政事務所結婚登記、指定520生效的的新人王先生與郭小姐，9年前透過朋友牽線而相識，兩人同為貓奴、一拍即合。郭小姐說，當時兩人還是學生，交往初期家教嚴，要出門約會是難如登天，王先生雖不善言語，卻不厭其煩在每日放學後陪著她通車走路回汐止住家，再獨自返回台北住處，談起另一半，郭小姐洋溢幸福微笑：「他一次也沒對自己發過脾氣，一次也沒有。」

然而即便是羨煞眾人的眷侶，不可避免也得面臨磨合期的考驗，兩人曾因小插曲而差點各奔東西；溝通後彼此都願意退讓、互相改變。也多虧這段過往，讓王先生與郭小姐更相知相惜，認知到已是彼此人生中不可或缺的伴侶。