牙齦紅腫疼痛是常見的口腔問題之一，很多人以為只是睡眠不足、火氣大所引起，當心延誤就醫帶來更不良的影響。牙醫師歐凱捷指出，牙齦紅腫且疼痛往往是牙周問題的症狀之一，建議要確實做好餐後刷牙並使用牙線，否則若身體剛好處於免疫力低下時，就易造成牙菌斑中的細菌快速繁殖，導致牙齦紅腫發炎。

牙醫師歐凱捷在臉書粉絲頁發文，破解2個常見的口腔迷思。首先迷思1是「牙齦紅腫、疼痛，是因為體內火氣大或睡眠不足等因素嗎？」歐凱捷解答，事實上牙齦紅腫且疼痛往往是牙周問題的症狀之一，不習慣餐後潔牙、刷牙草率、不使用牙線等習慣，再加上身體免疫力降低的狀況，如熬夜、睡眠不足、抽菸、喝酒，都容易造成牙菌斑中的細菌快速繁殖引發牙齦紅腫發炎。

第2個迷思是「刷牙太用力導致牙齦流血，所以不用在意？」歐凱捷指出，雖然牙齦黏膜比較脆弱，刷牙用力過度確實易造成表皮劃破出血；然而，健康的牙齦通常不會經常出血。他提醒，若經常有出血狀況，可能是牙周問題的早期徵兆，應詢問牙醫師以早期解決問題。

此外，根據亞昕牙醫診所衛教文章指出，一般牙齦腫痛情形超過3天，就代表牙齦發炎的狀況較嚴重，建議應立即就醫；若加上還有出血、化膿的狀況出現時，更要警覺，恐引發蜂窩性組織炎。