黃仲崑和老婆Lulu示範皮拉提斯動作。（羅永銘攝）

黃仲崑和LuLu砸7位數開第4間皮拉提斯教室，今（20）日舉行開幕，黃仲崑的媽媽近日過世享高壽92歲，黃仲崑說自己心像缺了一塊，再也找不到快樂起來的理由，「這事件無情的強迫我要斷奶了，我跟媽媽很親，但我要長大了，還是會很難過，這是媽媽告訴我該斷奶了，不要再當媽寶，只好來當妻寶。」

媽媽生前已經先指定要葬在黃仲崑私有森林的一棵琉球松下，而黃仲崑已和兒子黃遠交代自己以後要葬在媽媽旁邊，還邀老婆LuLu一起，LuLu立刻回絕：「不了，我怕蚊子、蟲咬，你埋在那我也不會去。」Lulu認為花葬也不錯，黃仲崑妙回：「妳的葬禮我可能沒辦法參加。」夫妻倆甜蜜鬥嘴。

黃仲崑患蜂窩性組織炎腳腫一包。（羅永銘攝）

黃仲崑腳傷曝光。（羅永銘攝）

黃仲崑說自己禍不單行，在媽媽過世後幾天，他和兒子黃遠上山整理、餵魚，沒想到一腳踩進「天坑」，小腿有大面積開放性擦傷還遭鐵釘劃過，當下以為是小傷口，並未立即就醫，LuLu也僅是幫他簡單包紮。未料，到了晚上黃仲崑開始發冷，明顯傷口感染，LuLu緊急帶他到醫院打破傷風，但幾天後傷口已患蜂窩性組織炎，腳腫得跟麵龜一樣大，現在得持續服藥吃抗生素。