紐約大都會20日在延長賽氣走守護者，驚險爬回5成勝率，立下大功的除了在10局下敲出再見安打的林鐸（Francisco Lindor）還有全壘打王阿隆索（Pete Alonso）。阿隆索貢獻追平比分的滿貫轟，助隊以10比9獲勝。大都會寫下3連勝，以23勝23負重回「正軌」。

守護者奈勒（Josh Naylor）首局轟出3分炮先馳得點，5局上半打完領先5分。大都會5局下阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）陽春炮開始反擊，但是打完7局上又被守護者領先4分。

7局下，大都會以四壞保送和安打攻占無人出局滿壘，碰巧輪到阿隆索打擊，守護者趕緊換了右投手卡林查克（James Karinchak）。阿隆索等了4球，弄到1好3壞，卡林查克被迫攻擊好球帶，阿隆索逮中成為右外野的滿貫全壘打，7比7平手！

這是阿隆索本季第17轟，也是他在大都會花旗球場的第71轟，成為花旗球場第一人。10局上半，守護者阿瑞亞斯（Gabriel Arias）全壘打，加上起始跑者成為2分彈。該局下大都會最後機會，文托斯（Mark Vientos）、阿瓦瑞茲安打追平，林鐸上來對著第一球敲成再見安打。

林鐸曾是守護者的主力戰將，棒打老東家讓他心情愉悅，林鐸說：「對任何球隊都是一樣令人激動，但是沒錯，我真的百分之百想贏下這場比賽，我就希望是在這樣的情況，由我親自來完成。」