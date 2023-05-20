一名許姓女子日前在臉書刊登販賣二手冰箱的廣告，遭歹徒先以買家身分出價，再傳給許女一張她的帳號被臉書停權的截圖，及一則需要臉書帳號認證的訊息及網址。

許女點進網址後，連結到暱稱「FACEBOOK」在線客服，在交談過程中，許女告知對方賣場收款銀行為王道銀行後，歹徒隨即以＋886的手機門號假冒王道銀行打給許女，要求她操作網路銀行測試轉帳，以確保賠償能力，許女依指示操作2次，分別匯出4萬及2萬多元後，立刻關掉麥克風用另一支手機撥打165確認，才驚覺遭到詐騙。

另一名邱姓女子在臉書張貼販賣手鐲的廣告，歹徒先以買家身分探詢，要求加LINE好友聯絡，之後以「要註冊統一超商交貨便」方便交易為由，傳給邱女假的「7-ELVEN」專屬客服QR CODE，假「7-ELVEN」客服再以要「開通金融協議」為由，轉介假中國信託客服以＋886亂碼電話打電話給邱女，要求邱女依指示操作以測試網路銀行轉帳功能，邱女發現被扣款1萬多元到歹徒的銀行人頭帳戶，才驚覺詐騙。

刑事局表示，這種針對「賣家」的詐欺手法，歹徒都先以「買家」身分與賣家接觸，之後透過層層的話術牽強地引導賣家進行「網路銀行轉帳功能測試」，值得注意的是，賣家因把自己的訊息公開於網路上，不需透過盜取個資又容易接觸，更容易成為歹徒直接下手詐騙的目標。提醒網路賣家一定會常與陌生「買家」接觸聯絡，每次接觸可能都是歹徒施展詐騙攻勢的機會，務必要保持冷靜，發現有異立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。