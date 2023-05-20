江宜蓉（左）、郭雪芙與李李仁愛犬互動。（TVBS提供）

TVBS《光露營就很忙了》本周延續上一集，總製作人林心如除了帶著劉品言、郭雪芙、江宜蓉、李李仁、鄭元暢，還加入劉敬一起體驗森林露營。林心如第2次睡帳篷，說：「品言說我好像3秒入睡，而且睡著什麼姿勢，醒來仍維持一致。」而鄭元暢表示睡到床漏風、扁掉，只能起床。

李李仁這次帶愛犬豆豆參與露營，面臨極大挑戰，因為牠不熟悉環境，不斷抓帳篷的拉鍊縫隙，大半夜衝出去2次，直到凌晨4點終於安靜下來，李李仁趁機好好休息，未料，凌晨6點豆豆起床，他無奈也跟著起床。不過，與豆豆經歷這樣的夜晚，李李仁坦言很煎熬但也感到特別珍貴。

李李仁（左）帶領劉敬認識品酒的樂趣。（TVBS提供）

這次劉敬加入，李李仁說要帶領他認識品酒的樂趣，只見劉敬勉強抿一口後，臉立即皺成一團，笑說：「因為他（李李仁）是彪哥，所以我才喝的，但一口已經是我的極限。」林心如在旁制止喊：「不要教壞我兒子！」此外，劉敬在節目中也將獻出他第一次做菜給大家吃，行前特地去學兩道下酒菜。

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