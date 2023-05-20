今年國中教育會考數學科，消費者買雞排、可樂及疫苗效力的實驗均入題，非常生活化且配合時事。國中老師說，今年試數學科題具鑑別度，其中前10題簡單，多數考生一看就知道如何解題，但非選擇題則具有挑戰性。

今年數學科試題共有27題，包含選擇題25題及非選擇題2題。其中，出自「數與量」單元的試題有7題、「代數與函數」單元有8題，「幾何」單元有9題、「資料與不確定性」單元有3題。

國中老師解析今年國中會考數學科試題。（林志成攝）

台北市北投國中老師林柏嘉說，今年數學科題目與去年相同，具鑑別度，整體難易適中。試卷的前10題以單一數學概念為主，很容易作答，從第11題開始出現生活情境題，但題目敘述長的通常只是考簡單的觀念，這個難易度與順序的安排，有助於降低考生答題時的焦慮感。

林柏嘉說，數學新課綱新增的內容三視圖、相似直角三角形邊長比值的不變性，這次皆有入題。而從18題之後是較具挑戰性的題目，探討的數學內容散布在各年級中，學生需要有清楚、深入的理解數學概念，才能正確解答。

桃園市平鎮國中老師劉建成以第16題為例，一家速食店平常雞排和可樂組成的套餐比個別單買便宜40元，現在做促銷，雞排買1送1，消費者買1片雞排和2杯可樂就可實得2片雞排及2杯可樂，還比買兩份套餐便宜10元，問雞排是多少錢？他認為，這是一個跟學生每天生活相關的題目，出得很好。

非選擇題部分，第一題分為兩小題，取材於疫苗的效力比較，在題幹敘述中，說明A廠牌疫苗實驗的結果，並給予疫苗效力算式，第一小題讓學生計算A廠牌的效力，第二小題則針對未給具體數據的B廠牌進行效力假設，依此來判斷B廠牌與A廠牌實驗受感染人數的比較。

林柏嘉說，這一題考疫苗效力的非選擇題，考生要把情境轉化成數學問題，而且解題過程中要說明理由，對他們來說頗具挑戰。