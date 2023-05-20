現在環境和過去有很大的差異，也間接影響了寶寶的體質，因此寶寶的免疫力是爸爸媽媽最關心的課題之一。尤其開始上托嬰、幼兒園之後，更是病毒細菌的大染缸，照顧寶寶的爸爸媽咪們也很容易一起跟著「中獎」。宜果國際的營養師Vicky表示，若無法餵母奶，配方奶選擇含雙益(益生菌＋益菌生)、維生素D成分，可大大加強寶寶保護力。

Vicky表示，腸道是人體最大的免疫器官，腸道健自身免疫力就會跟著變好。透過哺餵母奶，可以讓寶寶獲得優質蛋白質、益生菌(母乳益生菌HMP)、免疫球蛋白等營養素，幫助提升寶寶的免疫力。

但若如果無法餵母乳、或是需要成長配方做為輔助時，可以挑選貼近母乳的配方加強寶寶的保護力，如雙益(益生菌＋益菌生)有效增加體內好菌，也就是『母乳益生菌(HMP)＋益菌生(GOS)』，母乳益生菌(HMP)耐胃酸，能順利抵達腸道，且附著於腸黏膜的能力高達92％，抵擋壞菌入侵。HMP經臨床實證能降低呼吸道及腸胃道感染機率。再搭配益菌生(GOS)提供好菌養分、幫助排便、共同打造優質的腸道環境。

另外維生素D也要足量，除了能夠幫助鈣質吸收外，也具有調節免疫的功能。一歲以上的寶寶，維生素D每日建議量為25微克(400IU)。除了從食物吃得到以外，成長配方也要挑選含有維生素D，喝奶就可以同時補充，不須額外花錢買保健品補充，幫助寶寶提升對細菌病毒的防禦能力。

營養師Vicky提醒，寶寶的消化道菌叢在3歲前都屬於發展階段，若能在這黃金時段把菌叢培養好，降低感冒機率，打造好體質的基底、寶寶成長更健康順利。