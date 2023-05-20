新北地檢署一名「美女」檢察官，這個月在IG開始分享「每日穿搭」OOTD（Outfit Of The Day），加上甜美模樣吸引眾人目光，僅半個月時間，粉絲就直逼2萬人，但不說可能不知道，他是貨真價實的男兒身，身分則是偵破「天道盟太陽聯盟」的男檢察官陳漢章，消息曝光後引發討論，美女律師李怡貞更是曬出多張對方美照，直呼：「不能輸（握拳）」。

陳漢章於5月開設IG帳號「檢察官RAKU的OOTD」，並在自介欄提及設立此帳號的動機，只見內容寫道：「看了這麼多有關於檢察官的韓劇、日劇，會不會有點好奇，到底台灣檢察官的日常、上班穿搭是如何？就讓樂樂檢本人來現身說法」，而從他PO出的各種穿搭照，不論是帥氣褲裝或展現熟女韻味的裙裝，都能夠輕鬆駕馭，氣場完全不輸給女星或模特兒，據悉老婆及小孩都很支持他的興趣，還會在社群網站幫忙分享他的穿搭照。

對此，美女律師李怡貞分享陳漢章的穿搭照後，也公開發文對他稱讚不已，表示看完「美女」檢座的新聞後，覺得對方任何穿搭都很好看，透露原本想買某品牌洋裝來穿，但覺得不適合穿去上班便作罷，不過看到陳漢章穿該款衣服後，整個人被激到覺得不能輸，便找過去的穿搭照PO上網，接著在貼文底下留言：「以後我也都要穿SP洋裝去上班」。

對此，網友紛紛留言：「拚了！ 專業人士不能輸」、「會不會各專業人士開始一輪上班都要認真穿搭PO照片」、「男人美過女人真的太讓人捶心肝了，我們不能輸」、「你從今天開始每天OOTD跟他拚了」。