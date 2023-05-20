屏東地方臉書社團有篇貼文引起熱議，發文者稱，他與家人在屏東夜市吃飯時，竟2度在路上各撿到10萬塊的千元鈔，隨後趕緊拿去警察局報案，結果警方說這全部都是假鈔，而且近期有很多人都撿來報案，發文者好奇這是否為測試人心的詐騙手法，對此，警方表示，目前還沒有人受害。

該篇貼文以「人心揣測，不是我們的不貪」為題，發文者稱，屏東市人請注意，他跟家人在屏東夜市吃飯時，2度在路上各撿到10萬塊的千元紙鈔，2捆錢都是用橡皮筋綑綁檳榔袋，他們隨後拿去警察局報案，結果警察說，這全部都是假鈔。

發文者還稱，警察告訴他們，最近也有很多人撿來報案，他不禁好奇，這是否為一個測人心的詐騙手法，有些人會因為貪念而不報案自己私吞，等當事人報案，再來賺取理賠金。

對此，屏東警分局指出，近來在屏東夜市有民眾撿到不明紙鈔，經檢視後都為玩具鈔票，而清查近期案件，未發生有民眾因類似紙鈔受害，為此再次呼籲民眾，撿到來路不明的紙鈔，應送交派出所或撥打110請員警到場處理。