許多人常說「男人有錢就作怪」，但並非所有男性都是如此，有些人非常愛妻，就算身邊都是異性，他們眼中依然只有妻子一人。《搜狐網》分享3個有錢不變壞的生肖男，對於家庭很有責任感，在感情中非常理性。

1、生肖雞

屬雞男很重視家庭，對生活充滿熱血，也因個性陽光、有魅力，吸引不少異性接近，不過他們非常有原則，不會因自己人氣高，對感情就很輕浮，一旦結了婚，會對家人負責任，在他們心中，妻子就是最重要的，眼裡容不下其他異性，對老婆也非常體貼。

2、生肖狗

屬狗男做任何事很認真，在職場上也是如此，因此往往都事業有成，由於他們閱歷豐富，所以迷倒不少女性，無論到哪都是人群焦點，清楚自己想要什麼，感情中更是理智，擇偶時選擇適合自己的對象，不會因有錢而作怪，眼中只有妻子。

3、生肖兔

屬兔男性格較悶騷，不過待人很誠實，而且還是寵妻魔人，非常關心老婆的喜好，雖然不懂甜言蜜語，但會用實際行動去證明，當伴侶傷心難過時，就會想辦法逗她們開心，讓對方看了非常感動，因此就算身上有錢，他們也不太會亂來。