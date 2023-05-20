苗栗縣獅潭鄉竹木村擁有百餘年歷史的南衡宮，月前接獲信徒反應指稱功德箱怪怪的，投擲銅板入內卻聽不到聲音，廟方於是打開功德箱查看，赫然發現被人在箱內用釣魚線綁上雙面膠，膠面上黏滿了信徒投入的百元紙鈔，確認有歹徒利用這個手法偷香油錢，經向轄區大湖警分局報案追查，逮捕涉案劉嫌依法送辦。

苗栗縣獅潭鄉竹木村南衡宮，建廟迄今已有126年歷史，主祀恩主公關聖帝君，南衡宮向以敬神大典迎媽祖及靈泉聞名，是地方重要信仰中心。

劉姓竊嫌利用釣魚線綁上雙面膠行竊香油錢。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

月前，有信眾向南衡宮徐姓主委反應，在投擲零錢至功德箱時，沒有聽到錢幣掉落的聲音，廟方於是打開功德箱查看，發現功德箱內遭人以釣魚線綁上雙面膠，上面黏滿了信徒投入的百元現鈔香油錢，有宵小以此手法行竊箱內香油錢，隨向大湖分警局汶水派出所報案。

警方受理後指由偵查隊鑑識小組前往採證，鑑識人員發現，功德箱未遭破壞，內有多組雙面膠釣組，研判歹徒已多次前往行竊，經廟方提供廟內、外監錄影像備份，當場發現可疑竊嫌出現廟內竊走黏在雙面膠上的香油錢。

劉姓竊嫌到南衡宮行竊香油錢，過程被廟內監視器拍得一清二楚。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

警方並以南衡宮為中心點，沿台3線南北雙向，擴大調閱各路口監視系統，最終在10分里外的南湖超商前，鎖定歹徒使用的交通工具，並調閱到劉嫌清晰影像，經徐姓主委指認衣著、特徵都符合，循線將劉嫌通知到案，劉嫌坦承因缺錢花用，才從3月份起，已多次前往南衡宮及多家宮廟以相同手法行竊香油錢，次數多到忘記了，得手共近萬元，警方詢後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

大湖警分局長宋俊呼籲，近年在疫情影響下，許多民眾經濟狀況、收入受到波及，但只有極少數的人會走偏門，想不勞而獲，警方呼籲，取財之道要遵紀守法、符合道德倫理常綱，每個人都有取財的途徑和方法，但不義之財不可取，取之無道，用之無度，最終害人害己。