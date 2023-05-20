台東美術館被當極限運動場，館方追查將提出求償。（民眾提供）

台東美術館館外的大型藝術裝置及草皮是台東民眾散步小憩的最佳場所，網路上傳出1段影片，有男子騎著單車爬從屋頂上一躍而下，破壞底下木造藝術品，底下還有同行有人幫忙拍攝，由於單車速度快，也嚇壞在走廊散步的民眾。台東縣政府回應，已經報警並調閱監視器追查，並會盤點美術館建物或設施、藝術品毀損情形。

男子帥氣騎單車從屋頂處一躍而下，同行友人協助錄下英姿，但場地卻是在最不適合的台東美術館，由於美術館每逢午間或假日，許多民眾喜愛帶著小朋友在草皮或走廊間散步，現場民眾指出，這名男子騎車運動從事危險行為，在走廊騎車速度飛快，嚇壞不少小朋友。

台東縣府指出，這樣惡意毀損公物及藝術品的行徑相當惡劣，雖然大型藝術裝置可供民眾互動，但這樣的互動太超過！現場值班同仁已經制止，並且報警處理，然而待警方到場後，這些人已經離開現場，縣府強調每年都花心力及經費維護藝術品，就是要給民眾休憩的空間，對於惡意毀損藝術品的行為，將追查並請這些人做出賠償。