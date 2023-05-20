台南北門井仔腳瓦盤鹽田的「豬母娘娘廟」十分著名，許多人都會來此求好姻緣，廟方結合公私部門資源，在520當天舉辦求姻緣活動，吸引近100位單身男女報名，體驗台灣早期傳統求姻緣的祭拜儀式，許願透過豬母娘娘「媒人婆」的加持下，早日與有緣人相遇。

參加者體驗台灣早期傳統求姻緣的祭拜儀式，許願透過豬母娘娘「媒人婆」的加持下，早日與有緣人相遇。（張毓翎攝）

井仔腳瓦盤鹽田旁的豬母娘娘廟，奉祀的豬母娘娘神像金身是母豬頭、人形像，現由興安宮管理維護；北門區長張政郎說，據說，豬母娘娘廟不論求姻緣或求財都很靈驗，民眾來鹽田賞景時，也會順道來拜豬母娘娘。

適逢520，雲嘉南濱海國家風景區管理處、北門興安宮和台灣婚慶產業聯盟今天合作舉辦「2023北門濱海之戀求姻緣」活動，不同於傳統聯誼一對一的形式，承辦單位準備紅棗、糖果、鹽等祭拜供品、祈福小物，讓單身男女體驗台灣傳統「媒人婆求姻緣」儀式。

承辦單位表示，參加為男性居多，主因還是「女生對這類活動比較害羞」。（張毓翎攝）

此外，參加活動的單身男女還會製作寫著自己基本資料、擇偶條件的姻緣卡，後續承辦單位會將參加者的姻緣卡和照片放在線上、線下，即使沒有到現場參加，也能透過網路配對，而配對成功的男女將受邀參加下個月舉行的見面會活動。

台灣婚慶產業聯盟總會長謝萬凰表示，此次除部分個人必要支出外，遊程全程免費，共90多位民眾報名，參加為男性居多，主因還是「女生對這類活動比較害羞」，未來計畫年年舉辦，希望有更多單身貴族能勇敢來追愛、尋覓到伴侶。