日本氣象廳指出，昨日於關島東南方洋面形成的熱帶性低氣壓，於今（20）日下午升格為今年第2號颱風「瑪娃」（MAWAR），不過其對台灣的影響仍有不確定性，有待持續觀察。

根據日本氣象廳資料顯示，輕度颱風「瑪娃」（MAWAR）今日下午生成，路徑朝西北方移動，預期會北轉往日本南方海面前進，也可能往西朝菲律賓方向移動。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，「瑪娃」的模式結果相當發散，路徑不確定性頗高，北上後轉向東北或西折都有可能，距離還遙遠，尚有很多天可以慢慢觀察，路徑可能還會持續修正。