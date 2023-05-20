第2號颱風「瑪娃」生成了！最新路徑曝 15:282023/05/20 中時新聞網 陳駿碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「瑪娃」颱風20日下午生成，對台影響仍有待觀察。（圖／翻攝日本氣象廳） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本氣象廳指出，昨日於關島東南方洋面形成的熱帶性低氣壓，於今（20）日下午升格為今年第2號颱風「瑪娃」（MAWAR），不過其對台灣的影響仍有不確定性，有待持續觀察。 根據日本氣象廳資料顯示，輕度颱風「瑪娃」（MAWAR）今日下午生成，路徑朝西北方移動，預期會北轉往日本南方海面前進，也可能往西朝菲律賓方向移動。 氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，「瑪娃」的模式結果相當發散，路徑不確定性頗高，北上後轉向東北或西折都有可能，距離還遙遠，尚有很多天可以慢慢觀察，路徑可能還會持續修正。 #瑪娃 #路徑 #第2 #號颱風 #日本氣象廳 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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