綜藝教母張小燕小主持的《SS小燕之夜》中擔任節目助理主持人的柴犬「Q將」於昨（19日）離世，主人Q娘在臉書心痛寫下：「15年來，Q將都一直療癒了你我，謝謝Q將，辛苦了！」對此，張小燕回應本報記者，表示：「我很難過。」雖然僅簡短4個字，仍感受得出她對這位昔日夥伴的離開，感到十分傷心。

Q將的主人Q娘今在臉書發布Q將離世消息，寫下「很遺憾Q娘要在這心痛的跟大家說……Q將已於昨天5／19離開了我們」，表示不管是螢幕上慵懶的Q將，還是擔任治療犬服務的Q將，或是生活中那貼心又安靜的Q將，「15年來，Q將都一直療癒了你我，謝謝Q將，辛苦了！」

Q娘也提到大家對Q將的健康問題一直相當關心，難過說：「看著祂經歷一次又一次戰勝病魔，雖然這次打輸了這一仗，但再也沒有病痛折磨了。」最後希望大家將Q將的美好永存心裡，「謝謝Q將，我們都愛祢」。

Q將是台灣電視史上第一隻擔任節目助理主持人的柴犬，2014年開始陪著張小燕錄影，感情還好到還讓主人吃醋，Q將的主人Q娘曾笑說張小燕每次去上洗手間牠都會跟著跑去，就會在廁所門口等張小燕，「對小燕姐還滿死忠的」。

而《SS小燕之夜》2017年節目停播後，當時不少觀眾還擔心Q將會失業，其實牠平時也是一隻治療犬，因為穩定的個性不會怕生，會到各大醫院或學校幫助需要的人協助治療，提升復健效果，如今Q將離開人世，令喜愛牠的粉絲們相當不捨。