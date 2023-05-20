柯文哲、侯友宜都喊當選就到立院國情報告 賴清德：他們沒國會經驗

民進黨總統候選人賴清德競選團隊今宣布，台北市議員趙怡翔、新北市議員戴瑋姍、前台中市議員陳世凱正式加入競選團隊，擔任發言人一職。暨日前延攬前三立主播郭雅慧後，競選團隊再添3名現任、前任議員，共計4名發言人，日後將針對不同議題代表競選團隊向外溝通。

趙怡翔去年當選台北市議員，具有豐富的國際與外交經歷。趙怡翔曾在駐美代表處、外交部、總統府及國安會擔任要職，也在2016年總統大選中擔任民進黨國際部副主任，主責國際政策與外媒互動。

趙怡翔未來將增加賴清德在國際及外交事務上的發言能量，以及提升與外媒的互動，以彰顯賴清德務實且友好的外交路線。同時，他也會緊盯選舉對手在國際議題上的相關政策與論述，以維護台灣的最佳利益。

戴瑋姍為現任新北市議員，問政監督表現亮眼，曾踢爆多項新北市多項弊端，並長期關心教育文化及民生議題，積極為弱勢團體發聲，傾聽民意掌握基層脈動，深獲市民喜愛。

戴瑋姍是民進黨的年輕世代，曾任民進黨部發言人、民進黨青年代表、立法委員吳思瑤國會與議會辦公室資深法案助理。戴瑋姍從學生時期就積極投入公共事務，也曾參與太陽花學運、任台大研究生協會會長，持續推動轉型正義，任陳文成博士紀念基金會董事。

陳世凱曾連任三屆台中市議員，於大學二年級時便積極參與公共事務、加入民進黨青年軍。他曾於2000年及2004年總統大選分別擔任民進黨台中青年軍秘書長、民進黨中區青年競選總部執行長。曾任立委蔡其昌國會辦公室主任、邱太三縣長競選總部副執行長，現任為民進黨第二十屆中常委。

陳世凱為專業政治幕僚出身，熟稔地方事務，長期關注少子化與高齡化議題，並積極推動幼兒津貼與老人關懷據點等相關政策。陳世凱過去擔任幕僚、台中市議員，深知地方與中央溝通的重要性，相互整合或取得合作落實跨域治理概念。在2024大選，陳世凱將發揮過去所長，建置並統整發言人策略布局，發揮整體戰力。