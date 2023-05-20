2023繡球花季今起登場，打造花海中的鞦韆。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

花牆式繡球花海，最大特色是花密集到像身在叢林，走過得撥開繡球花叢。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

竹子湖繡球花5月綻放，2023繡球花季今起在花田音樂會中浪漫登場，活動延續至6月18日，產發局表示，期間有生態人文導覽、免費印卡站等活動，還限量發行50元農園入園抵用券，竹子湖農友們也打造7處別出心裁的繡球花地景，從花牆到花海，讓花迷們盡情拍照。

產發局表示，竹子湖休閒農業區是北市三大休閒農業區之一，區內有30餘家北市輔導農園，吸引遊客享受各家田園風光，漫步於頂湖步道可見小油坑層巒疊嶂襯托著繡球花海，景致絕美，步道沿途還有許多種植繡球花的農園，也有培育各種漂亮的小盆栽、當季農產品提供遊客選購。

繡球花由一朵朵小花聚集而成，花語是「家族」、「友愛」、「團聚」，產發局表示，竹子湖繡球花農園眾多，所種植的繡球花品種豐富，顏色也深具變化，不論是純白色、粉色滾紅邊、粉紅色、紫紅色或是淺藍色、藍色等色系應有盡有，大輪花與中輪花也分布其中，色彩層次濃豔豐富，喜歡拍美照的花迷別錯過。

產發局表示，今年，以「獨旅．偶遇」為花季主題風格，竹子湖農友們響應花季，打造7處別出心裁的繡球花地景花藝設計，有花海中的獨木橋、鞦韆等讓遊客取景，其中，梯田式繡球花海，拍照有層次感，能同時欣賞群山與梯田之美；花牆式繡球花海，最大特色是花密集到像身在叢林，走過得撥開繡球花叢；還有地勢寬闊平坦的繡球花海，值得民眾到各農園探索。

竹子湖繡球花季從即日起至6月18日，活動期間有免費生態人文導覽解說、免費印卡站活動及小資平日竹子湖小旅行等系列活動，還限量發行50元農園入園抵用券，可在竹子湖多家農園消費。