112年度國中教育會考在20、21日舉辦，首日的國文科目也在下午落幕，部分考生認為題目難易度中等，題數總共才42題，寫起來大概只需要半小時左右，所以不少學生提早寫完走出考場。至於題目類型學生認為較有靈活度，甚至也融入女性平權、女性就業相關議題，有些題目甚至和別的科目類別去做結合，寫起來相當生活化。

提早交卷的陳姓同學表示，這次國文考科題數較少，只有42題，寫起來快速很多，且有許多題目和其他科目做結合，例如和地理科、藝術科目等科目發展出較有趣的考題；至於學生最頭痛的文言文部分，陳同學表示，和模擬考比起來相對簡單，整體考卷的難易度中等。

王姓同學則對文言文題目持不同意見，認為此次文言文題組相對困難，跟過去寫過的歷史考題比起來較需要花時間理解，他也表示，此次考題偏重閱讀理解跟閱讀素養，很吃重文意理解，白話文較文言文比起來相對簡單很多，整張考卷也是只花半小時就能寫完。

王姓同學特別提到，此次考題裡面還出現了女性就業、女權相關議題，而且題目面向涉及全球，相當富有國際觀和靈活度，有把握大概有能拿到A＋＋的分數。

「我看到第1題就嚇到了」，國昌國中林同學表示，因為之前沒有出現過類似題目，所以第1題出現新穎題目的時候讓他相當驚恐，他表示題目是看一篇論文節錄，在講閱讀素養和興趣的關聯，然後需要從選項中選出此論文的關鍵字，題目相當有趣。他也說，這次題目很容易抓關鍵字，難易度屬於中等偏簡單。

而謝同學表示，因為此次文言文偏多，她自己則花較多時間做答，寫到60分鐘才差不多寫完，題目除了結合地理、藝術，也有題目融合到體育科目，寫起來比較沒有負擔。