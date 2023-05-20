張多利現在每周都會帶著朋友、甚至同事到彰化中途之家、彰化狗班長的家狗園幫待領養的浪浪拍照，有時一拍就是拍上百張，挑片都讓她很糾結。(吳建輝攝)

來自彰化員林的張多利，因為喜歡狗狗到彰化流浪狗中途之家擔任志工，其利用自己的攝影愛好，為等待領養的狗狗拍攝美照，上傳到經營的IG帳號，短短2年吸引近萬名網友關注，成功媒合超過50隻以上的浪犬找到新家。

過去民眾想認養浪犬除親自到訪中途之家外，只能透過官網的送養照，但照片昏暗的燈光、冰冷的鐵籠絲毫沒有溫度。(吳建輝攝)

設計相關科系畢業的張多利，把中途之家當成自己家一樣周周報到，其在社群媒體Instagram開設名為「@odddog_」的帳號，起初只為記錄自己愛犬，但後來為幫助浪犬，利用自己網路行銷及攝影長才，拍攝許多浪犬與人互動的照片，可愛溫馨又惹人憐，吸引大批網友關注。

張多利表示，過去民眾想認養浪犬除親自到訪中途之家外，只能透過官網的送養照，但昏暗的燈光、冰冷的鐵籠絲毫沒有溫度，讓她決定發揮長才，有許多網友告訴她，「因為她的IG才知道彰化有浪犬之家的存在」。

「化被動為主動」張多利說，與其在籠子裡等待民眾來領養，不如更積極一點主動出擊，增加浪犬的曝光度，過去成功媒合幫助找到新家的浪犬，每每都讓她很開心，更有許多沒辦法養狗的網友，寄來一箱又一箱的肉乾、圈繩等，用不同的方式來支持她。

張多利強調，希望能有一間像「浪浪別哭」一樣能夠中途流浪動物的店，讓更多人關注流浪犬隻議題，甚至加入中途、推廣的行列，幫助更多的浪浪們。(吳建輝攝)

張多利說，每個禮拜最期待的就是假日的時間，因為只要一到中途之家幫狗狗們拍照、陪牠們散步，就會覺得一整個禮拜工作的辛勞都消除了，她不知道自己能夠做多久，能堅持多久，但只要這個世界上還有流浪動物，她就會為了牠們繼續努力下去。

「目標」張多利強調，未來會持續拍出更多美照，讓每隻浪犬都能找到家，未來如果有能力的話，也希望能開一間像「浪浪別哭」一樣能夠中途收留流浪動物的店，讓更多人關注流浪犬隻議題，甚至加入中途、推廣的行列，幫助更多的浪浪們。