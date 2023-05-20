苗栗縣長鍾東錦20日上午參加苗栗市大同國小93周年校慶。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦20日上午主持苗栗市大同國小新建跑道啟用。（謝明俊攝）

苗栗市籃球運動名校大同國小，20日舉行93周年校慶，並為學校新整修完成的運動場跑道舉行啟用典禮，縣長鍾東錦親自到校參加啟用儀式，鼓勵小朋友們，除了努力功課以外，更要多多運動強身，鍾東錦日前曾邀請大同國小男籃球隊到縣府，請大家吃雞排來慶賀，勉勵校方再接再厲為培養苗栗運動好手努力。

20日正逢苗栗市大同國小93周年校慶，學校運動場跑道自2004年啟用，歷經18年使用期，跑道多處出現裂損情況，不宜再提供學生們運動使用，經縣府教育處統一向教育部體育署申請經費1千萬元全面換修，去年10月間開始施作，日前正式完工。新跑道採用藍紅雙色PU鋪面，可增加選手辨識度，也讓學校運動場增加更多色彩。

縣長鍾東錦20日上午專程前往大同國小參加93周年校慶及新建跑道啟用儀式，他強調，「運動是孩子最好的朋友，健康更是人生最重要的資產，未來小朋友的平均年齡將隨醫學的更發達，可能會長達百歲，希望小朋友們從小就鍛練好身體，來迎接這個長壽生活」鍾東錦鼓勵小朋友們每周至少運動150分鐘，並保養好眼睛，減少近視戴眼鏡的情況。

苗栗市大同國小籃球隊是參加今年第55屆全國少年籃球錦標賽，勇奪U11組男生組冠軍，這是該校籃球隊是第5度贏得冠軍，因此，縣長鍾東錦月前特別邀請所有的隊員及教練一起到縣政府，請全體人員共吃鷄排，慰勞教練及隊員平時辛苦的訓練及比賽發揮奮力拚博的精神，將冠軍獎盃留在苗栗。

大同國小籃球隊在歷屆全國少年籃球錦標賽，曾獲得4次冠軍及4屆亞軍，是國內小學籃球的傳統勁旅，培育多名籃球好手，成為大倫、明仁國中籃球隊的基幹，是苗栗縣重要的籃球搖籃。