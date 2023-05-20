蔡盛文和莊宜萱在竹北戶政所登記結婚，展示更換好身份證，友人說「恭喜妳正式成為蔡太太！」（羅浚濱攝）

「520我愛妳！」竹北市戶政事務所20日加班受理預約結婚登記，18對新人多在朋友陪同下，完成終身大事，發現新人不是在網路交友就是朋友介紹認識，熱戀後決定共度一生，戶政所主任陳建淳特別贈給新婚小禮物，祝福新人永浴愛河，早生貴子！

「恭喜妳正式成為蔡太太！」35歲蔡盛文和32歲莊宜萱登記結婚更換好身份證，友人馬上給予祝福，2人還高興抱起友人的孩子，接受陳建淳贈送的小禮物，友人說「怎麼這麼好，我在竹東戶政登記結婚都沒有！」

「他是在台南漁光島向我求婚的！」莊宜萱說她是美甲師，2年多前經友人介紹認識蔡盛文，愛情長跑2年多，決定結婚。

從事運輸業的蔡盛文說，登記結婚後不打算請宴客，除了可能會賠錢外，實在太麻煩！

張育銓和王娉嫣從網路交友認識。愛情長跑2年多，王已懷孕8個月，「一家三口」520在竹北戶政所登記結婚。（羅浚濱攝）

39歲工程師張育銓和33歲會計師王娉嫣，也是愛情長跑2年多，王女並已懷孕8個月，2人決定「一家三口」在520登記結婚。

2人說平時工作都很忙，是在交友網站認識後交往，利用假日一起逛街和旅遊，登記結婚後不會馬上辦婚宴，要等女兒出生，再擇黃道吉日宴請親朋友好，共同見證2人愛的結晶。

戶政所主任陳建淳說，每年520都會採取網路預約登記結婚，原本只有7對登記，結果陸續來了18對新人，每對新人完成登記約要半小時，戶政人員只能加班，她也準備新婚小禮物贈給新人，一起沾沾喜氣！