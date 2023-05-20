國民黨前台北市議員羅智強。（資料照片）

對於民進黨立委陳歐珀遭踢爆在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，連保母車也是登記在詐騙集團旗下。國民黨前台北市議員羅智強單刀直入問賴清德，陳歐珀是現任立委，「要不要開除陳歐珀黨籍？要不要叫他先下台？你要不要繼續提名他？」這3個問題賴清德先處理！

民進黨立委陳歐珀遭踢爆在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，連保母車也是登記在詐騙集團旗下。民進黨宜蘭縣議會黨團昨開會，全體11名議員發表連署聲明，要求陳歐珀對外界清楚說明，更有議員喊話陳歐珀「你要知所進退」。

對此，國民黨前台北市議員羅智強19日在《關鍵時刻》指出，「黑金槍毒詐」，是台灣人最痛，今天陳歐珀的事情出來，難怪民進黨對詐騙集團束手無策，因為就是跟詐騙集團共生。

羅智強直言，賴清德被提名總統時，第一個標舉「打擊黑金」，很簡單，「我只問賴清德，陳歐珀你怎麼處理？」

羅智強單刀直入問賴清德，陳歐珀是現任立委，「要不要開除陳歐珀黨籍？要不要叫他先下台？你要不要繼續提名他？」這3個問題賴清德先處理！