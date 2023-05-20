為守護行人安全，交通部力推「行人綠燈早開」與「行人專用時相」政策，基市府亦全力配合規畫。交通處表示，行人綠燈早開為綠燈時，讓行人先提早進入行人穿越道後，汽機車才跟著通行；而行人專用時相則為行人通行時，四方路口車輛均停止。目前市府已新增21處行人綠燈早開路口，行人專用時相則預計7月底前會增設9處，讓基隆成為「行人友善」城市。

交通處說明，行人綠燈早開部分，有別於過往綠燈人、車同時開起，行人綠燈早開是先讓行人進入行人穿越道線，之後再開放車輛通行，增加行人在穿越道之可見度，減少人、車爭道時間，使駕駛禮讓行人優先通行。

▲基市府新增21處「行人綠燈早開時相」之路口，該路口綠燈會讓行人先通行至行人穿越道後，車輛才跟著通行。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

至於行人專用時相部分，是針對路口穿越行人量及轉向車流量均大之重要路口，分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，而四方向行車燈就會開啟紅燈。在該時段內，路口僅准行人通行，車輛均不得通行，如此使行人避免人車衝突，也可消除車輛壅塞情形。

交通處指出，有關行人綠燈早開時相部分，目前已於「德安復興」路口、「信一義一」路口等6處人車衝突較多之路口設置；行人專用時相部分，已於「仁三愛三」路口等3處轉向量大之路口設置。

▲目前基隆已設立之「行人專用時相」之「仁三愛三」路口（上）以及「行人綠燈早開時相」的「信一義一」路口（左下）及「信一義二」路口（右下）。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

交通處表示，行人綠燈早開時相措施分二階段於全市周邊路口主幹道設置，第一階段先以人車流量大之路口之人行安全為優先考量，經盤點全區21處路口已於5月17日全數調整完畢，後續第二階段將以學校周邊之路口為推動範圍，預計7月底前全數完成。

至於行人專用時相政策，因涉及人車流量與管制時段專業分析，市府已針對市區9處路口委請專業顧問單位進行人車流量分析，如經評估可行也將一併於7月底前執行。

交通處表示，將持續打造基隆成為溫暖有愛「行人友善」宜居城市，也呼籲行人行經路口前要「慢、看、停」，以維護你我安全。