雪霸國家公園管理處從去年推出「腳踏自行車進入大鹿林道東線試辦計畫」至今年5月19日屆期，為尊重並持續收集在地原住民部落意見，也兼顧車友盼能持續進入林道的心聲，雪管處將延長試辦計畫期程，以利未來正式法制作業與公告。

雪管處為了解山友及部落的意見，目前已完成2899人次的意見調查，有93％民眾贊成未來東線可以正式開放人力自行車進入，也有9成的車友認為自己應具排除車輛故障及傷害處置的自救能力。

在進入大鹿林道東線的遊客中，約有65％為單日往返林道體驗者，其餘35％為利用腳踏車進入東線並攀登大霸尖山的山友。

試辦期間有不少車友建議開放電動輔助自行車，以低碳環保形式進入大鹿林道東線，雪管處也將評估電輔車進入大鹿林道東線的可行性。

雪管處基於自然資源保育、提供民眾更多元方式探訪國家公園，並納入當地部落觀點與建議，於2023年3月底邀請部落權益關係人共同召開部落說明會議，會後決議，將本案提報至 TAYAL Skaru流域部落群與國家山林治理機關自然資源共同管理會，經由委員同意以完備程序，再辦理後續法制作業程序。為完善正式法制作業與公告，雪管處續辦「腳踏自行車進入大鹿林道東線試辦計畫」至113年5月19日。

雪管處續辦自行車進入大鹿林道東線，大鹿林道東線示意圖。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處表示，延長試辦方式仍將採現場掃描QR code線上申請制，開放進出時段為上午8點至下午5點，試辦期僅開放腳踏自行車進入，並未開放電動輔助自行車。雪管處也再次建議騎乘前應作好裝備及自行車檢查，雪管處並請民眾理解到當進入當地原住民族傳統領域，無論進入的理由多麼正當，行為多麼正確，都請理解山與原住民的共存才能成就這片山林的完整性，請尊重眼前與腳下的一切。