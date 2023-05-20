獲獎無數的英國女歌手潔西J（Jessie J）今(20日)傳出大好消息！曾在26歲被診斷出無法自然生育的她非常喜歡小孩，一年前好不容易懷孕卻又在產檢的時候發現肚子裡的孩子已失去心跳，後來再度懷孕獲演藝圈好友艾麗高登、露比蘿絲祝賀，今宣布好消息已順利產子。

現年35歲的潔西J曾以一曲〈Price Tag〉打開世界知名度，充滿爆發力的嗓音很快成為英國最具代表性的女歌手之一，而她的感情世界也十分精彩，曾與演員查寧坦圖交往過，倆人的愛情分分合合但仍曲終人散，後來她與以色列籃球員查南交往至今。

但根據潔西J本人的說法：「我決定要有自己的孩子」，所以很難確定孩子的生父到底是誰，潔西J稍早在社群媒體公布喜訊，表示自己從未感到如此喜悅，也認為這個孩子將會是他的全世界，潔西J也順道請粉絲不用擔心她的身體狀況，等她休養完全會再更新消息給粉絲知道。