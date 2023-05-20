總統蔡英文今( 20 )日發表就職七周年談話，談及國際、兩岸以及民生經濟施政，強調雖僅剩一年任期，但不會因此鬆懈，一年能做到的事就一年做到，一年做不完的就「一年加四年」進行規劃；民進黨總統候選人、副總統賴清德雖全程在台下，但並未發言。媒體人黃揚明分析，蔡英文說的「1+4」規劃就表示，賴清德就算當選總統，蔡英文還是「太上皇」；但媒體人謝寒冰則認為，賴當選總統可能會倒打一耙，蔡英文恐怕要面臨坐牢的命運。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，今日520，國民黨舉行總統候選人侯友宜的誓師大會、民眾黨舉行黨主席柯文哲的參選總統宣示記者會，兩人都發表了國政相關的談話，只有民進黨的候選人賴清德必須在台下聽訓。

「在民進黨裡面，賴清德還沒有辦法正式接棒」，黃揚明認為，賴清德現在還是必須聽蔡英文的話，這場記者會就是講給賴清德聽，說明這幾年蔡政府的施政，要賴清的未來接續下去。

黃揚明也點出蔡英文演說中「一年做不完的就『一年加四年』進行規劃」這句話讓他嚇了一跳，「蔡英文儼然成為賴清德的『太上皇』」，就算賴選上總統，蔡英文還是老大。

但同台的媒體人謝寒冰則持不同意見，他認為賴清德現在是不得已，為了騙選票、怕蔡英文扯他後腿，才裝作溫良恭儉讓的樣子，等到賴選上總統就不會再管甚麼「1+4」的規劃，一定會去做自己想做的事。

謝寒冰也直言，等賴清德當選，蔡英文就要求神保佑，賴不會倒過來整她，否則只要裝作大義凜然，對 3+11、高端疫苗、BNT採購等事件展開調查，「蔡英文你自己要小心，你下台之後會面臨坐牢的命運」。