柯文哲、侯友宜都喊當選就到立院國情報告 賴清德：他們沒國會經驗

面對在野黨不斷以經濟民生短缺作為攻擊，蔡政府執政恐成為選舉包袱，對此，民進黨總統參選人賴清德表示，台灣要持續進步會面臨各項挑戰，經濟要發展也會面臨生產要素的種種問題，他指出，大家必須看過去國民黨政府所做的努力以及民進黨時代所做的努力，兩個時期的執政成果比較，就不難看出。

賴清德指出，土地、水電、人力和人才這些問題是由來已久，民進黨執政針對生產要素所需要，做了很大的進展，他昨天才到新竹去看石門水庫以及保二水庫。

他說，當初他當行政院院長的時候，要解決五缺的問題，特別是水資源的問題，如何解決板新地區的用水，不再使用石門水庫用水，改用翡翠水庫用水，再把石門水庫剩下的水轉而支援新竹科學園區，我們做了一條連通管，2021年台灣面臨百年大旱，解決了新竹缺水的危機。

賴清德強調，很多成果大家願意都看得出來，面對台灣的未來產業的不斷進步，民進黨政府還需要做的地方還很多，會持續努力，一定會改善台灣的投資環境，並且加入區域經濟，也跟民主陣營個別國家簽訂貿易協定或是雙邊投資協定，讓台灣企業得以立足台灣佈局全球，行銷全世界，只要以和平為目標，用民主做為指南針，一定可以安全抵達彼岸。