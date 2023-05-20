頭份市東華宮20日捐贈中型巴士，由頭份市長羅雪珠代表受贈。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市東華宮20日捐贈中型巴士，由頭份市長羅雪珠代表受贈。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市東華宮20日捐贈中型巴士，由頭份市長羅雪珠代表受贈。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市興隆里東華宮近日購置1輛TOYOTA COASTER 20人座中型巴士，利用20日辦理浴佛法會時，公開捐贈給頭份市公所作為接駁幸福巴士，以推廣慈善關懷、回饋鄰里並造福社會大眾，頭份市長羅雪珠代表公所受贈，感謝東華宮熱心社會公益，未來規畫好路線後，歡迎長輩多加利用。

苗栗縣頭份市興隆里東華宮主祀東華帝君木公師父，副祀釋迦牟尼佛祖及瑤池金母，東華宮長年參與地方社區公益，透過勸募方式，自2020年起連續3年購置救護車捐贈苗栗縣政府消防局，供執行緊急救護勤務。

今年在東華宮號召之下，英威康科技公司等企業及東華宮善信大德慷慨解囊，購置1輛中型巴士，並藉由一年一度佛誕節辦理浴佛法會時捐贈給頭份市公所，期能照顧有交通接駁需求的鄉親。

羅雪珠表示，目前公所有1輛免費接駁巴士，週一至週五行駛，許多長者搭乘巴士到街上採買、洽公或看診，也到鹿廚坑、聖善宮散步運動，在車上結交新朋友，車行途中車內相當熱鬧。偏遠地區或人口較少的地方，客運業者沒有設站點，市公所的幸福巴士，盡量補足這一部分。

羅雪珠並代表全體市民感謝東華宮捐贈巴士，未來市公所有2輛幸福巴士，預計於週一至週日行駛，公所在重新規劃路線及招聘駕駛完成後，就會公告時刻表，希望市民朋友多多搭乘利用。