黃仲崑和Lulu的皮拉提斯教室「LULUMICHAEL」今（20）日開幕，日黃仲婚錄實境節目，在即興唱歌自創詞時，居然提到「結過2次婚都離婚」讓外界誤以為他和Lulu已經離婚，Lulu今聽了瞪大眼，表示沒注意這則新聞，黃立刻向愛妻澄清，「那是即興唱的。」Lulu說自己通常不管老公的事，「要是一般女人這樣管都氣瘋了，他就是天馬行空，我是一下就忘記。」

黃仲崑和Lulu示範瑜珈動作。（羅永銘攝）

夫妻倆相差17歲結婚16年，黃仲崑自嘲2人原本是「父女戀」，後來看著老婆慢慢長大，現在反而像「姊弟戀」，「妳現在都還覺得我長不大。」Lulu則雲淡風輕地說自己永遠是老公的第3順位，「他的第一順位是媽媽、第二是和山談戀愛，我排第三，我已經當小三16年了。」黃仲崑也直認不諱。

黃仲崑和Lulu示範瑜珈動作。（羅永銘攝）

黃仲崑將這間皮拉提斯教室以2人英文名字命名為「LULUMICHAEL」像是2人愛的結晶，他也是金主，但實際花多少錢卻還沒計算，不過地點位在市中心捷運方便，加上房租，Lulu說不到700萬，但花費有7位數字。黃仲崑說以他要65歲的年紀，現在接演的角色都是失憶、失智症，能選擇的角色有限，「我想要投資的話，就投資在自己身上，不管將來生意好壞，起碼這個場地會讓我身體健康。」更許願要當「最健康的歐吉桑」。

Lulu說自己快50歲快退休，本來已經沒有要繼續（開瑜珈教室），黃仲崑立刻虧她：「妳了不起（50歲退休）。」Lulu立刻回嗆：「我跟你在一起快20年才了不起。」夫妻甜蜜鬥嘴，逗樂眾人。