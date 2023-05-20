原住民族產品拓銷據點LiMA有藝思今天在TTstyle原創館波浪屋開幕，店內展售台東多位原民藝術家和工作坊合作文創商品，副縣長王志輝表示，現場有原住民藝術家王韻筑大型壁畫「lata'ang -盛放」以及「藝術之掌鐵窗花」藝術裝置，現場提供原住民族傳統服飾、免費換裝體驗，歡迎民眾親自感受原住民文化魅力。

LiMA有藝思今天在台東TTstyle原創館波浪屋開幕，開場表演。（蔡旻妤攝）

LiMA有藝思今天在台東TTstyle原創館波浪屋開幕，開場表演。（蔡旻妤攝）

「LiMA有藝思」進駐後，許多台東優質文創商品，如知名藝術家哈拿‧葛琉織繡工藝作品、九鳥陶燒工作室等10家，做工精湛的排灣族傳統與創新陶製創作品，逾150種在地精選商品在店內展銷。台東文創聚落「波浪屋．原創館」富有波浪山海形象特色場域，18個貨櫃匯聚在地原住民傳統工藝、文創商品、特色餐食等，14個店鋪中藏龍臥虎，展現店家精湛的創作能量。

LiMA有藝思今天在台東TTstyle原創館波浪屋開幕。（蔡旻妤攝）

縣府原民處表示，LiMA有藝思商店意象為藝術巨掌，源於南島語族共通詞彙「LIMA」，代表數字5，有五指「手」的意思，象徵波浪屋與縣內原住民族工藝及文創業者攜手推廣南島民族和台灣原住民族優質商品。

LiMA有藝思今天在台東TTstyle原創館波浪屋開幕，店內展售原民文創商品。（蔡旻妤攝）

「LiMA有藝思」不只是銷售門市，也是展藝空間，藝術家見維巴里的畫作將在店內展出，未來陸續安排杜瓦克．都耀、向陽薪傳木工坊等作品，民眾可免費入內參觀體驗，讓遊客在市區即感受原住民族多元創作，期盼未來與更多原民藝術家攜手讓「原住民文化藝術」成為生活美學。