台北市傑出市民林苑琳女士訂於今（20）日上午10時假台北市消防局第三救災救護大隊辦理捐贈台北市消防局消防警備車1輛典禮，為表達感謝之意，由莫懷祖局長代表市長頒贈感謝狀。（圖／消防局提供）

台北市傑出市民林苑琳女士訂於今（20）日上午10時假台北市消防局第三救災救護大隊（松山區長安東路二段 229 號）辦理捐贈台北市消防局消防警備車1輛典禮，為表達感謝之意，由莫懷祖局長代表市長頒贈感謝狀。

林苑琳女士自幼出生於單親家庭，起居內務及生活教育全由祖母來照料、打理，祖孫之間慈孝親情深深烙印於心中，也因從小受到祖母及母親樂 善好施的感召，誓願盡己之力完成祖母遺願，長年持續捐贈消防局勤務所需的消防警備車、救災指揮車、災情勘查車及救護車等，協助消防局執行救苦救難之神聖任務，將祖母遺願發光發熱。

本次捐贈消防警備車除平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務以外，遇有重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，是執行防災救災的重要工具。林苑琳女士熱心協助消防工作的善行，提升臺北市執行各類災害時的救援能力及消防救災安全，臺北市亦將秉持取之於社會、用之於社會的精神，持續精進與突破，守護每位臺北市民， 建構一個安心、放心的台北城。