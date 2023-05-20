中部某國小高年級學生與同學發生摩擦而心生怨恨，驚傳在網路搜尋毒物相關資料，夥同3名同學下毒報復，他們將黃金葛汁液裝進水壺裡，受害者飲用後出現身體不適，家長也報警處理。教育局表示，學校已針對當事人、關係人等分別進行輔導措施，行為人、被行為人家長陸續提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請，已進行後續調查。此事件一傳出，也令外界驚呼「我們的教育是怎麼了！」

日前〈Ｄcard〉有人匿名發文，標題相當驚悚為「國小生下毒殺人」。內容為中部某國小高年級A生和R生之間曾有過摩擦，導師已妥善處理，且雙方也接受和解，但A生仍心懷怨恨夥同3位同學共同下毒。

A生在網路搜尋毒物相關資料，包括姑婆芋、黃金葛、夾竹桃，最後抽籤決定使用黃金葛，他們趁R生不在時，在他的水壺中添加含糖的黃金葛汁液，R生曾出現頭暈噁心肚痛，當時以為是吃壞東西。

班導發現此事後立即通知受害者家長，也通報學校，家長也報警做筆錄，校方開了個案會議和家長會議。內容更指出，學校對此事態度消極，拒絕提供會議的影音記錄，無後台的媽媽害怕孩子被針對而感到無助，想向大家求助。

教育局說明，經查此案為中部某國小一名高年級學生，與同班同學出現摩擦紛爭，學校已針對當事人、關係人等分別進行輔導處遇措施，行為人、被行為人家長陸續提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請。

教育局已請學校除加強該班學生人際關係及個別、團體心理輔導，並依照性別平等教育法與校園霸凌防制準則及其程序調查處理。

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