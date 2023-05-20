新北市府公安小組18日前往板橋某處住宅區，執行違規經營視聽歌唱業的斷水斷電處分。新北市城鄉發展局長黃國峰指出，去年5月加強執行斷水斷電精進方案後，這次執行已是1年內第9案，希望夠過第三方警政的鐵腕執法，維護民眾居住安寧與公共安全。

新北市板橋區有業者在住宅區違規經營視聽歌唱業，新北市府公安小組，執行斷水斷電處分。（新北市城鄉局提供）

新北市府去年5月通過嚴重違規加強執行斷水斷電精進方案，這1年內已分別於中和、板橋、三重、五股、新店共5區執行8件斷水斷電處分，違規案件均位於人口較密集區，且經常有喝酒鬧事、噪音擾鄰等情事，因此透過加強執法，讓市民安居樂業。

板橋區信義路上有業者在住宅區違規經營視聽歌唱業，且經常被民眾陳情有噪音擾鄰等狀況，而該違規業者已被查獲多次遭到處分，卻在已知違反相關規定，不但不停止違規行為，還更換商業登記負責人的方式繼續違規營業。

新北城鄉局指出，由於該處近多次查獲違規情事，歷年裁罰金額累計超過60萬元，針對違規業者除依照《都市計畫法》第79條規定再處以罰緩，還將違規經營的場所，執行斷水及斷電處分。

黃國峰表示，疫情趨緩後各大娛樂行業復甦，住宅區違規經營視聽歌唱業為最普遍的違規樣態，不僅音樂、歌聲噪音擾人，更時常有酒後鬧事狀況發生，因此凡經查獲違規情節重大者，一定會立即採取必要強制作為。

黃國峰表示，由於部分違規業者會以更換商業登記負責人方式規避開罰，不過去年通過加強執行斷水斷電精進方案，持續對於嚴重違反都市計畫態樣的案件進行處分，未來也會不斷提出公安精進計畫，共同維護都市的永續發展。